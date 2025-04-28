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Fashion

Ayesha Kanga's Parisian Nightouts

With Mugler outfits that elegantly hug her silhouette, cat eyes, long hair and chunky gold jewellery, she owns the Paris nights with elegance and style.

| Team ELLE
Ayesha Kanga
Fashion forward: Ayesha Kanga
Ayesha Kanga
Archival FW23 stretched jersey mini dress by Mugler
Ayesha Kanga
Archival leather-satin bustier dress and spiked necklace, both by Mugler

 

Ayesha Kanga
Archival black velvet dress by Mugler; High jewellery by Chopard
Ayesha Kanga
Archival black velvet dress by Mugler; High jewellery by Chopard
Ayesha Kanga
Archival corset noir à agraffes and Pantalon large noir à agraffes, both by Mugler

HAIR AND MAKEUP: GABRIEL LEGGIERI, LIZAVETA LAZOUSKAYA, NATALIA SERENA, CAMILLE HEURTEVENT, CHARLOTTE LENAIN MERCIER; ARTIST REPUTATION MANAGEMENT & PRODUCTION: SHARAN MAHTANI

 

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