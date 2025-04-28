Ayesha Kanga's Parisian Nightouts

HAIR AND MAKEUP: GABRIEL LEGGIERI, LIZAVETA LAZOUSKAYA, NATALIA SERENA, CAMILLE HEURTEVENT, CHARLOTTE LENAIN MERCIER; ARTIST REPUTATION MANAGEMENT & PRODUCTION: SHARAN MAHTANI
With Mugler outfits that elegantly hug her silhouette, cat eyes, long hair and chunky gold jewellery, she owns the Paris nights with elegance and style.
HAIR AND MAKEUP: GABRIEL LEGGIERI, LIZAVETA LAZOUSKAYA, NATALIA SERENA, CAMILLE HEURTEVENT, CHARLOTTE LENAIN MERCIER; ARTIST REPUTATION MANAGEMENT & PRODUCTION: SHARAN MAHTANI