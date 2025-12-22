subscribe
From Patisserie To Petals, Louis Vuitton’s Icons Are Plated As Fashion’s Sweetest Feast

Here's to objects of desire: think blooming boxes, porcelain vases, and fine jewellery

| Team ELLE
Capucines mini, Louis Vuitton
Gala pump, Color blossom fine jewellery collection all by Louis Vuitton
Porcelain vase petite boite chapeau, Cotteville 16 montres, Boîte Bijoux, Petite Malle porcelain vase, and Color blossom fine jewellery collection all by Louis Vuitton
Double layer two fabric dress, Pyramid trunk, Boîte bijoux and Coffret Trésor 24, all by Louis Vuitton
Capucines mini, Louis Vuitton
Capucines mini and Petite Malle celebration LV sparkle, both by Louis Vuitton; Cake, Baked with Love by Annie
Blooming box, Boîte bijoux, Cotteville 16 montres, Cotteville 16 montres monogram, 6AM Sandal, all by Louis Vuitton

Blooming box, Boîte bijoux, Cotteville 16 montres, Cotteville 16 montres monogram, 6AM Sandal, Spell on you perfume all by Louis Vuitton
Capucines mini, Petite Malle, Trunk box, Rose des Vents perfume, and Color blossom fine jewellery collection all by Louis Vuitton

Photographs: Aastha Manchanda; Fashion Director: Zoha Castelino; Asst. Art Director: Alekha Chugani; Bookings Editor: Rishith Shetty; Assisted By: Tejashree Raul (Styling); Location Courtesy: Fairmont Hotel

